Serie A, la top 11 della giornata 15: Zapata guida la tris dell’Atalanta (Di lunedì 4 gennaio 2021) Da Donnarumma che guida la resistenza del Milan a Benevento a Duvan Zapata, il leader della “tris” dell’Atalanta protagonista della cinquina al Sassuolo. Senza il Papu Gomez, la macchina da gol nerazzurra è tornata con quindici gol nelle ultime cinque partite, ne ha fatto le spese il Sassuolo che ha subito una pesante cinquina, uno Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 4 gennaio 2021) Da Donnarumma chela resistenza del Milan a Benevento a Duvan, il leaderprotagonistacinquina al Sassuolo. Senza il Papu Gomez, la macchina da gol nerazzurra è tornata con quindici gol nelle ultime cinque partite, ne ha fatto le spese il Sassuolo che ha subito una pesante cinquina, uno Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le NotizieA.

Advertising

Eurosport_IT : ALLARME ROSSO ???? Bilanci in perdita per i top club della nostra Serie A: numeri preoccupanti in vista della prossi… - glasscloudss : comunque in base alle serie che ho visto la mia top 3 è questa: -teen wolf/merlin -once upon a time -Sabrina - calciomercatoit : ?? #SerieA | WhoScored: da #TheoHernandez a #Pellegrini e #Belotti, la Top 11 di dicembre - bellicapelli15 : Equinox conquista la Top Ten Netflix con il fascino oscuro dei miti nordici - Lorenzobianchi7 : RT @LongTakeIt: In questa difficile annata, tra rewatch di vecchi show e programmi trash, hanno fatto capolino prodotti di grande qualità,… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie top I top della Serie A: Inter, hai visto che Zaccagni? Zielinski tra i migliori d’Europa, Cairo gongola per Singo Calciomercato.com WhoScored: Serie A, la Top 11 del mese di dicembre

Il sito di statistiche WhoScored ha pubblicato la Top 11 del mese di dicembre in Serie A: da Cragno a Pellegrini e Belotti.

The Mandalorian è la serie tv più piratata del 2020

Lo show di Disney+ ha detronizzato 'Il trono di spade', che aveva dominato la classifica per anni: al secondo posto 'The Boys' (Prime Video) e al terzo 'Westworld' (HBO) ...

Il sito di statistiche WhoScored ha pubblicato la Top 11 del mese di dicembre in Serie A: da Cragno a Pellegrini e Belotti.Lo show di Disney+ ha detronizzato 'Il trono di spade', che aveva dominato la classifica per anni: al secondo posto 'The Boys' (Prime Video) e al terzo 'Westworld' (HBO) ...