Salvo Veneziano "Giulia Salemi? In ogni reality trova l'amore..."/ Il padre di Pierpaolo mette un like e... (Di lunedì 4 gennaio 2021) Salvo Veneziano e le insinuazioni social su Giulia Salemi e Dayane Mello: spunta il like del papà di Pretelli. Dubbi sui follower della brasiliana Leggi su ilsussidiario (Di lunedì 4 gennaio 2021)e le insinuazioni social sue Dayane Mello: spunta ildel papà di Pretelli. Dubbi sui follower della brasiliana

Michela901 : @Marcela05860458 @bal08221593 Aveva messo un like ad un post di Salvo Veneziano. Poi tolto sia il like che il video. - Troublemaker941 : Qualcuno dica a Salvo Veneziano di smetterla di rosicare, dopo ciò che disse al gf io fossi in lui mi sotterrerei l… - GHERARDIMAURO1 : RT @ilmessaggeroit: Gf Vip, Giulia Salemi: Salvo Veneziano pubblica un video hot della influencer e il papà di Pretelli mette like. I fan:… - ilmessaggeroit : Gf Vip, Giulia Salemi: Salvo Veneziano pubblica un video hot della influencer e il papà di Pretelli mette like. I f… - Mrs__Snow : RT @matteovibez: La gente fa gli overparty ad un marito che supporta la moglie, e invece a soggetti come Salvo Veneziano che fa intendere c… -