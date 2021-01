PSA | assemblea approva nozze con FCA Titoli in rally

(Di lunedì 4 gennaio 2021) (Teleborsa) – Via libera dell’generale di PSA allecon FCA. La creazione di Stellantis è statata con il 99,85% dei voti. Nel pomeriggio toccherà agli azionisti di FCA, instraordinaria, dire l’operazione. Sulla scia della notizia accelerano in borsa idi entrambe le case automobilistiche: FCA guadagna il 2,31% sulla piazza di Milano mentre Peugeot a Parigi sale del 2,73%.

