Protesta a Roma contro la riapertura dello zoo, c’è anche Luxuria: “Non è giusto, tutto chiuso e bioparco no. Animali in lockdown da sempre” (Di lunedì 4 gennaio 2021) Protesta degli Animalisti davanti all’ingresso del bioparco di Roma contro la riapertura programmata da oggi. Tra i manifestanti anche Vladimir Luxuria che ha spiegato il perché della sua partecipazione: “Ho scelto di essere con gli Animalisti italiani oggi perché non mi sembra giusto che mentre la cultura è chiusa, cinema e teatri chiusi, parchi giochi chiusi, lo zoo riapre in piena emergenza sanitaria per gli Animali che sono in lockdown da sempre. È diseducativo per i bambini insegnare che la bellezza va ingabbiata. Sono da sempre contraria alla crudeltà nei confronti degli Animali”. Tra i cartelli esposti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 4 gennaio 2021)deglisti davanti all’ingresso deldilaprogrammata da oggi. Tra i manifestantiVladimirche ha spiegato il perché della sua partecipazione: “Ho scelto di essere con glisti italiani oggi perché non mi sembrache mentre la cultura è chiusa, cinema e teatri chiusi, parchi giochi chiusi, lo zoo riapre in piena emergenza sanitaria per gliche sono inda. È diseducativo per i bambini insegnare che la bellezza va ingabbiata. Sono dacontraria alla crudeltà nei confronti degli”. Tra i cartelli esposti ...

Advertising

Noovyis : (Protesta a Roma contro la riapertura dello zoo, c’è anche Luxuria: “Non è giusto, tutto chiuso e bioparco no. Anim… - arcocielo : RT @Animalistiitaly: #ROMA: @virginiaraggi fugge per paura degli #ANIMALISTI in protesta per l'inaugurazione della riapertura #Bioparco: pr… - delilahvipic : RT @Animalistiitaly: #ROMA: @virginiaraggi fugge per paura degli #ANIMALISTI in protesta per l'inaugurazione della riapertura #Bioparco: pr… - Animalistiitaly : #ROMA: @virginiaraggi fugge per paura degli #ANIMALISTI in protesta per l'inaugurazione della riapertura #Bioparco:… - Franciscktrue : RT @rep_roma: Riapertura Bioparco di Roma, la protesta di Luxuria con gli animalisti: 'Cinema e teatri chiusi e zoo aperti? La bellezza non… -