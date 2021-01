Pensioni gennaio 2021, quando arriva il pagamento in banca? C’è la data (Di lunedì 4 gennaio 2021) La pensione del mese di gennaio è in arrivo. I pagamenti sono iniziati il 28 dicembre ma coloro che hanno optato per l’accredito dell’assegno sul conto corrente bancario dovranno attendere fino a domani. Il secondo giorno bancabile di gennaio, infatti, coincide con martedì 5 gennaio: sarà questo il giorno in cui si riceverà la prima mensilità del L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 4 gennaio 2021) La pensione del mese diè in arrivo. I pagamenti sono iniziati il 28 dicembre ma coloro che hanno optato per l’accredito dell’assegno sul conto correnterio dovranno attendere fino a domani. Il secondo giornobile di, infatti, coincide con martedì 5: sarà questo il giorno in cui si riceverà la prima mensilità del L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

RdiMilano : RT @utini19: @EmilioBerettaF1 È stato già detto che solo per il mese di gennaio l'inps pagherà le pensioni al secondo giorno bancabile, ent… - GRETA1SGARBO : RT @GerardoOropallo: @EmilioBerettaF1 Non credo sia un problema INPS, Poste Italiane ha accreditato e pagato le pensioni di Gennaio sin dal… - GRETA1SGARBO : RT @Pinosuma1: @EmilioBerettaF1 Solo a Gennaio succede.. Le pensioni vengono pagate il SECONDO GIORNO BANCABILE..(5 GENNAIO ) CHI LA RISCUO… - belgi11 : Queste assurde date di accrediti nelle banche delle pensioni diversi dalle date degli Uffici Postali sono il frutto… - utini19 : @EmilioBerettaF1 È stato già detto che solo per il mese di gennaio l'inps pagherà le pensioni al secondo giorno ban… -