Pelonzi-Bugarini | immobili indisponibili problema irrisolto

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Roma – “Il nodo dell’uso a fini sociali e culturali dei beni pubblici del comune non viene sciolto cosi’ come l’applicazione piano sgomberi varato dal governo Salvini. L’annuncio della sindaca Raggi sulle nuove regole di gestione del patrimonioare comunale in concessione e’ un tentativo di buttare la palla in tribuna senza sciogliere il nodo dei canoni e dei bandi.” “Per quasi cinque anni la sindaca ha sposato la linea ‘legalista e giustizialista’ dell’ex ministro degli interni e leader della Lega Matteo Salvini, dalla ‘casa delle donne’ al garage dei fratelli Mattei allo sgombero di Cardinal Capranica, fino ad arrivare alla proposta di regolamento a prima firma Ardu che sancisce la volonta’ dell’amministrazione di fare cassa non riconoscendo la natura sociale e culturale di alcuni beni”. Cosi’ in una nota il capogruppo del PD capitolino, Giulio ...