(Di lunedì 4 gennaio 2021)rinnovata.Sarà ancora Fabioa guidare ilnel match dell'Epifania, in programma mercoledì 6 gennaio alle ore 15.00 al Gewiss Stadium di Bergamol'Atalanta. Dopo la sonante sconfitta per 3-0 rimediata in occasione dell'ultimo turno di campionatoil Torino, il tecnico del Lecce sembrava ad un passo dall'esonero, con il ritorno sulla panchina gialloblù di Roberto D'Aversa, ancora sotto contratto.Decisivi due incontri societari, uno ieri sera, l'altro all'ora di pranzo di oggi, al termine dei quali la dirigenza ha deciso di rinnovare laall'attuale tecnico. Il parere contrario all'esonero del tecnico Fabiosarebbe arrivato proprio dal presidente Kyle Krause.Calciomercato, nuovi nomi sul taccuino ...

Mediagol : #Parma, fiducia a Liverani: l'ex Palermo guiderà i ducali contro l'Atalanta - Ansa_ER : Il Parma va avanti con Liverani, Krause lo conferma. Dopo il ko col Torino ipotesi esonero, ma fiducia da dirigenza… - sportli26181512 : #Parma: avanti con Liverani, Krause lo conferma: Dopo il ko col Torino ventilata ipotesi esonero, ma è arrivata la… - calciomercatoit : #Parma, #Liverani rischia: in caso di altra sconfitta, pronti #DAversa e altri tre ?? #CMITmercato - MarekNapoli : RT @BombeDiVlad: ? Il #Parma dà ancora fiducia a #Liverani dopo il summit di oggi #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato -

