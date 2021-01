Nuovo digitale terrestre DBV T2: il calendario dello switch-off (Di lunedì 4 gennaio 2021) Nuovo digitale terrestre Il passaggio al Nuovo digitale terrestre inizierà a settembre di quest’anno e sarà completo – su tutto il territorio nazionale – nel giugno 2022. Durerà poco meno di dodici mesi lo switch-off al DBV T2, il Nuovo standard di trasmissione televisiva che consentirà di implementare i servizi, ampliare il numero dei canali e la qualità delle immagini. Il ministero dello Sviluppo Economico ha reso noto il calendario dell’adattamento tecnologico, che costringerà molti italiani a sostituire l’attuale televisore con un modello abilitato alla visione in alta definizione o a cambiare decoder. DBV T2, switch-off: date e calendario Per programmare lo ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 4 gennaio 2021)Il passaggio alinizierà a settembre di quest’anno e sarà completo – su tutto il territorio nazionale – nel giugno 2022. Durerà poco meno di dodici mesi lo-off al DBV T2, ilstandard di trasmissione televisiva che consentirà di implementare i servizi, ampliare il numero dei canali e la qualità delle immagini. Il ministeroSviluppo Economico ha reso noto ildell’adattamento tecnologico, che costringerà molti italiani a sostituire l’attuale televisore con un moabilitato alla visione in alta definizione o a cambiare decoder. DBV T2,-off: date ePer programmare lo ...

