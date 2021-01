Napoli, tra gli aggressori del rider ci sarebbero anche minori (Di lunedì 4 gennaio 2021) E’ un napoletano di 52 anni, Gianni, sposato e con due figli, il rider vittima di un’aggressione, avvenuta nella notte tra il primo ed il 2 gennaio, a Calata Capodichino, in città, nel corso della quale 6 ragazzi, a bordo di due motorini, lo hanno picchiato per sottrargli lo scooter, episodio ripreso in un video da un residente e diffuso su Facebook dal consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli. Lo fa sapere l’esponente politico il quale sottolinea anche per il rider – rimasto disoccupato poco tempo fa dopo aver lavorato in una catena commerciale – è scattata una forte gara di solidarietà sia per una raccolta di fondi per consentirgli di comprare un nuovo scooter sia per offrirgli un posto di lavoro più adatto a un cinquantenne. “Sulla mia pagina Facebook – dice Borrelli – ci sono già tante dimostrazioni di ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 4 gennaio 2021) E’ un napoletano di 52 anni, Gianni, sposato e con due figli, ilvittima di un’aggressione, avvenuta nella notte tra il primo ed il 2 gennaio, a Calata Capodichino, in città, nel corso della quale 6 ragazzi, a bordo di due motorini, lo hanno picchiato per sottrargli lo scooter, episodio ripreso in un video da un residente e diffuso su Facebook dal consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli. Lo fa sapere l’esponente politico il quale sottolineaper il– rimasto disoccupato poco tempo fa dopo aver lavorato in una catena commerciale – è scattata una forte gara di solidarietà sia per una raccolta di fondi per consentirgli di comprare un nuovo scooter sia per offrirgli un posto di lavoro più adatto a un cinquantenne. “Sulla mia pagina Facebook – dice Borrelli – ci sono già tante dimostrazioni di ...

Advertising

annatrieste : Se un padre di famiglia che a 50anni di sabato sera tra acqua e vento cerca di abbuscarsi la giornata facendo le co… - sechesi : Tra le cose che più sono mancate al Napoli negli ultimi 2-3 anni non si parla mai abbastanza della differenza che f… - sscnapoli : ?? Rivivi tutte le edizioni del Calendario SSC Napoli, tra ironia, scaramanzia e cultura napoletana ??… - NickCecca : RT @TMW_radio: ???Scarlato, All. U17 @bncalcio, @StadioAperto: 'Il #Benevento è una società modello per il centro-sud: investe e crede in gi… - EugenioCardi : RT @ciropellegrino: riepilogando 6 ragazzi fermati, tutti napoletani 2 minorenni, indiziati per aggressione e rapina al #rider di #napoli,… -