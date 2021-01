My Hero Academia 296, una morte importante | Jump Highlights (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il nuovo anno per My Hero Academia inizia con il cordoglio per la morte di svariati eroi, tra cui un importante professore della U.A. High School Passata la pausa per le feste, Weekly Shonen Jump ritorna con un doppio numero ricco di contenuti speciali. One Piece infatti si prende la scena con il capitolo 1000, e la seconda parte del poster gigante creato appositamente per celebrare questo traguardo eccezionale. Oggi potete trovare la rivista gratuitamente su MangaPlus. Ma anche My Hero Academia, il titolo più vicino al manga di Oda in termini di gradimento, specialmente online, ha sfoderato un capitolo degno di nota. Infatti il 296 tira le somme della battaglia, ormai conclusa, contro la Lega dei villain, una vittoria pirrica per gli eroi. Infatti, si contano tanti ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il nuovo anno per Myinizia con il cordoglio per ladi svariati eroi, tra cui unprofessore della U.A. High School Passata la pausa per le feste, Weekly Shonenritorna con un doppio numero ricco di contenuti speciali. One Piece infatti si prende la scena con il capitolo 1000, e la seconda parte del poster gigante creato appositamente per celebrare questo traguardo eccezionale. Oggi potete trovare la rivista gratuitamente su MangaPlus. Ma anche My, il titolo più vicino al manga di Oda in termini di gradimento, specialmente online, ha sfoderato un capitolo degno di nota. Infatti il 296 tira le somme della battaglia, ormai conclusa, contro la Lega dei villain, una vittoria pirrica per gli eroi. Infatti, si contano tanti ...

Il nuovo anno per My Hero Academia inizia con il cordoglio per la morte di svariati eroi, tra cui un importante professore della U.A. High School.

Kohei Horikoshi ha creato un manga che continua ad eccellere anche nel settore vendite. My Hero Academia supera le 30 milioni di copie.

