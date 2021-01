Milano, una sfida bipartisan: rilanciare i Municipi per intervenire in modo efficace sulle periferie (Di lunedì 4 gennaio 2021) Sta volgendo al termine il primo quinquennio dei nove Municipi di Milano, che nel 2016 hanno preso il posto dei vecchi Consigli di Zona. La loro istituzione si è inserita nella riforma di Graziano Delrio, che, oltre alla Città Metropolitana, ha istituito anche questi nuovi enti. Rispetto al passato, è stata introdotta l’elezione diretta del Presidente, si è costituita una giunta di quattro elementi (il Presidente più tre assessori) e il numero dei consiglieri è stato ridotto da 41 a 30. Un ulteriore cambiamento entrerà in gioco a partire dalle elezioni del prossimo anno, con l’innalzamento della soglia per evitare il ballottaggio che passa dal 40% al 50%, allineandosi al sistema in vigore per l’elezione dei sindaci dell’area metropolitana. Tuttavia, i Municipi milanesi sono ancora piuttosto lontani dal livello di incisività che hanno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 4 gennaio 2021) Sta volgendo al termine il primo quinquennio dei novedi, che nel 2016 hanno preso il posto dei vecchi Consigli di Zona. La loro istituzione si è inserita nella riforma di Graziano Delrio, che, oltre alla Città Metropolitana, ha istituito anche questi nuovi enti. Rispetto al passato, è stata introdotta l’elezione diretta del Presidente, si è costituita una giunta di quattro elementi (il Presidente più tre assessori) e il numero dei consiglieri è stato ridotto da 41 a 30. Un ulteriore cambiamento entrerà in gioco a partire dalle elezioni del prossimo anno, con l’innalzamento della soglia per evitare il ballottaggio che passa dal 40% al 50%, allineandosi al sistema in vigore per l’elezione dei sindaci dell’area metropolitana. Tuttavia, imilanesi sono ancora piuttosto lontani dal livello di incisività che hanno ...

