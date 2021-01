Mario Serpa nuovo concorrente del Grande Fratello Vip 5: perché è un ingresso scomodo per Zorzi (Di lunedì 4 gennaio 2021) Porte girevoli al Grande Fratello Vip 5. A neanche due mesi dalla finale (nuovamente posticipata), Alfonso Signorini è pronto a presentare agli inquilini della casa un nuovo concorrente: Mario Serpa, famoso per essere stato uno dei protagonisti assoluti del trono gay di Uomini e Donne. Se da una parte la notizia farà piacere ai tanti sostenitori dell’ex fidanzato di Claudio Sona, dall’altra i prossimi giorni non saranno semplici per Tommaso Zorzi, visti i trascorsi tra i due. Infatti, sembrerebbe che l’influencer milanese abbia in passato denunciato Mario per diffamazione, dopo che quest’ultimo aveva insinuato sui social di essere stato contattato da Tommy tramite dei messaggi in Direct, poi annullati – secondo quanto scritto dal ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 4 gennaio 2021) Porte girevoli alVip 5. A neanche due mesi dalla finale (nuovamente posticipata), Alfonso Signorini è pronto a presentare agli inquilini della casa un, famoso per essere stato uno dei protagonisti assoluti del trono gay di Uomini e Donne. Se da una parte la notizia farà piacere ai tanti sostenitori dell’ex fidanzato di Claudio Sona, dall’altra i prossimi giorni non saranno semplici per Tommaso, visti i trascorsi tra i due. Infatti, sembrerebbe che l’influencer milanese abbia in passato denunciatoper diffamazione, dopo che quest’ultimo aveva insinuato sui social di essere stato contattato da Tommy tramite dei messaggi in Direct, poi annullati – secondo quanto scritto dal ...

Advertising

tuttopuntotv : Mario Serpa nuovo concorrente del Grande Fratello Vip 5: perché è un ingresso scomodo per Zorzi #gfvip #gfvip5… - BlogUomini : Mario Serpa nuovo concorrente del #GFVIP? - infoitcultura : Uomini e Donne, Mario Serpa pronto per il Grande Fratello Vip: chi è il discusso opinionista - zazoomblog : Uomini e Donne Mario Serpa pronto per il Grande Fratello Vip: chi è il discusso opinionista - #Uomini #Donne… - Serenees15 : Ciao Mario Serpa Serpa Mario è giunto il momento di dirti che ti amo ok dopo questa posso dire che anche questo sarà un anno di merda -