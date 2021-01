Malore in casa: Roberto Maroni ricoverato in ospedale (Di lunedì 4 gennaio 2021) Varese, 4 gennaio 2021- Roberto Maroni, ex governatore della Lombardia e candidato sindaco per il centrodestra Varese alle Amministrative della prossima primavera, è stato ricoverato oggi in ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 4 gennaio 2021) Varese, 4 gennaio 2021-, ex governatore della Lombardia e candidato sindaco per il centrodestra Varese alle Amministrative della prossima primavera, è statooggi in ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Malore in casa per Roberto Maroni, ex governatore lombardo e candidato sindaco per la Lega a #Varese. Cadendo ha ba… - LaStampa : Si è accasciato a terra in casa questo pomeriggio. - Cassio39592131 : Karma, ho fatto del male agli italiani come fottere al popolo per mezzo della lega 49 milioni, firmai Dublino, port… - Rom_Lisa : RT @LaStampa: Si è accasciato a terra in casa questo pomeriggio. - Italia_Notizie : Roberto Maroni, malore in casa: è ricoverato in osservazione -