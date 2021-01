Infortunio Lukaku | l’Inter vuole essere prudente Domani si valuterà la sua presenza contro la Samp

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Romelusi è fermato nella garail Crotone, dopo 75? ha chiesto il cambio senza provare in alcun modo a forzare e la sua prudenza fa ben sperare al club nerazzurro, una contrattura al quadricipite della coscia destra richiede pazienza. Il belga è troppo importante pere questo mese di gennaio è ricco di impegni ravvicinati. Oggi l’attaccante farà solo le terapie di rito, niente seduta di scarico.è previsto un nuovollo per valutare la sua partenza per Genova, mercoledì c’èdoria-Inter e sicuramentenon sarà schierato dal primo minuto. Occorre molta attenzione e pazienza, domenica c’è la Roma e il 17 a San Siro arriva la Juventus, nel mezzo c’è anche la Coppa Italiala Fiorentina e il gigante belga ...

L’ex Manchester United non è tornato in campo dopo l’infortunio muscolare: Sanchez è rimasto in panchina contro il Crotone e non scende in campo dallo scorso 13 dicembre. La più naturale porterebbe ad ...C'è grande ansia in casa Inter per le condizioni di Romelu Lukaku, infortunatosi nel finale di gara contro il Crotone e a rischio in vista della trasferta di Genova del prossimo 6 gennaio. Secondo qua ...