Ilaria Di Nino online con il singolo “Savior”

(Di lunedì 4 gennaio 2021)Disulle piattaforme digitali e in rotazione radiofonica con il nuovo”:anche il videoclip In radio, già disponibile in digitale “”, in italiano “Salvatore”,diDi, una ballad dalle sonorità classiche, scritta e composta dalla giovane cantautrice e suonata da Michele Quaini alle chitarre, Andrea Torresani al basso, Emiliano Bassi alla batteria e al… L'articolo Corriere Nazionale.

Ultime Notizie dalla rete : Ilaria Nino

S&H Magazine

Ilaria Di Nino online sulle piattaforme digitali e in rotazione radiofonica con il nuovo singolo “Savior”: online anche il videoclip In radio, già disponibile in digitale “Savior”, in italiano “Sal ...

“Non chiudete i Musei di Venezia”. Il mondo della cultura si appella al sindaco Brugnaro

Centinaia di firme per chiedere a Brugnaro di rivedere la chiusura che causerebbe gravi difficoltà anche ai lavoratori dei musei di Venezia ...