Il vademecum per orientarsi nel labirinto di zone rosse, arancioni e gialle (e c'è anche il bianco) (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il governo prepara il calendario delle nuove restrizioni. Alla mezzanotte dell’Epifania, infatti, scadrà il Decreto Natale e sarà necessario un “provvedimento-ponte” che regoli le giornate dal 7 al 15 gennaio, prima di un nuovo Dpcm da fare entrare in vigore dal 16 gennaio. Intanto per quanto riguarda la giornata di oggi, 4 gennaio, torna la zona arancione che prevede: negozi aperti; bar e ristoranti chiusi tranne che per delivery e asporto tra le 5 del mattino e le 22; libertà di movimento all’interno del Comune (salvo deroghe); coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino. Nelle giornate del 5 e 6 gennaio, invece, zona rossa per tutta Italia con: negozi, bar e ristoranti chiusi; aperti supermercati, alimentari e negozi di beni di prima necessità, farmacie e parafarmacie, edicole, tabaccherie, lavanderie, parrucchieri e barbieri; possibilità delivery/asporto (ore 5-22); limitazioni ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il governo prepara il calendario delle nuove restrizioni. Alla mezzanotte dell’Epifania, infatti, scadrà il Decreto Natale e sarà necessario un “provvedimento-ponte” che regoli le giornate dal 7 al 15 gennaio, prima di un nuovo Dpcm da fare entrare in vigore dal 16 gennaio. Intanto per quanto riguarda la giornata di oggi, 4 gennaio, torna la zona arancione che prevede: negozi aperti; bar e ristoranti chiusi tranne che per delivery e asporto tra le 5 del mattino e le 22; libertà di movimento all’interno del Comune (salvo deroghe); coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino. Nelle giornate del 5 e 6 gennaio, invece, zona rossa per tutta Italia con: negozi, bar e ristoranti chiusi; aperti supermercati, alimentari e negozi di beni di prima necessità, farmacie e parafarmacie, edicole, tabaccherie, lavanderie, parrucchieri e barbieri; possibilità delivery/asporto (ore 5-22); limitazioni ...

