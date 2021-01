Governo | Mirabelli Pd | ‘strada ‘responsabili’ improponibile’

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Roma, 4 gen. (Adnkronos) – “Si sta lavorando per evitare la crisi e credo che ci siano le condizioni per trovare, nell’interesse del Paese, un accordo all’interno della maggioranza sui punti che riguardano il piano di ripresa e resilienza e l’utilizzo dei 209 miliardi di euro in arrivo dall’Europa”. Lo dice il vicecapogruppo del Partito Democratico al Senato Franco, ad Affaritaliani.it. L'articolo proviene da Ildenaro.it.