Galli: "La campagna vaccini è in ritardo: richiamare medici e infermieri in pensione" (Di lunedì 4 gennaio 2021) “Non nascondo che la situazione che stiamo vivendo mi preoccupa. Credo che sarà comunque molto difficile condurre la campagna vaccinale se non si tiene conto che in tutta Italia il personale sanitario è duramente provato e difficilmente può farsi carico di altro lavoro straordinario”. A parlare sulle pagine del Messaggero è Massimo Galli, primario infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano secondo cui l’obiettivo di immunizzare il 70% degli italiani dopo l’estate in queste condizioni è difficilmente realizzabile. Galli cita la possibilità di richiamare personale sanitario in pensione per gestire il lavoro di queste settimane: “Fare ricorso a medici e infermieri che sono andati in pensione negli ultimi quattro anni e che siano volontariamente ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 4 gennaio 2021) “Non nascondo che la situazione che stiamo vivendo mi preoccupa. Credo che sarà comunque molto difficile condurre lavaccinale se non si tiene conto che in tutta Italia il personale sanitario è duramente provato e difficilmente può farsi carico di altro lavoro straordinario”. A parlare sulle pagine del Messaggero è Massimo, primario infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano secondo cui l’obiettivo di immunizzare il 70% degli italiani dopo l’estate in queste condizioni è difficilmente realizzabile.cita la possibilità dipersonale sanitario inper gestire il lavoro di queste settimane: “Fare ricorso ache sono andati innegli ultimi quattro anni e che siano volontariamente ...

