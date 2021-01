Franco Loi morto a 90 anni a Milano: addio a uno dei più grandi poeti del Dopoguerra (Di lunedì 4 gennaio 2021) È morto a Milano, a 90 anni, il poeta Franco Loi. Nato a Genova nel 1930, si era trasferito a Milano giovanissimo, dove aveva iniziato a produrre le sue poesie in dialetto milanese, tra l’epica popolare e l’intimismo lirico. Oltre che essere considerato uno dei maggiori poeti del Dopoguerra, Loi era anche critico letterario. In un’intervista a Tempi, all’età di 81 anni, dichiarò: “Scrivo perché mi è necessario e lo scrivere apre dentro una strada che diventa profonda e consapevole. Scrivere poesie mi fa più cosciente di me stesso. Fa risorgere qualcosa di dimenticato”. Dopo la notizia della sua morte, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in un post scrive: “Apprendiamo con tristezza la notizia della sua scomparsa. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 4 gennaio 2021) È, a 90, il poetaLoi. Nato a Genova nel 1930, si era trasferito agiovanissimo, dove aveva iniziato a produrre le sue poesie in dialetto milanese, tra l’epica popolare e l’intimismo lirico. Oltre che essere considerato uno dei maggioridel, Loi era anche critico letterario. In un’intervista a Tempi, all’età di 81, dichiarò: “Scrivo perché mi è necessario e lo scrivere apre dentro una strada che diventa profonda e consapevole. Scrivere poesie mi fa più cosciente di me stesso. Fa risorgere qualcosa di dimenticato”. Dopo la notizia della sua morte, il sindaco di, Giuseppe Sala, in un post scrive: “Apprendiamo con tristezza la notizia della sua scomparsa. ...

