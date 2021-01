Florence Pugh: Zach Braff la definisce "un dono per il mondo" nel giorno del suo 25° compleanno (Di lunedì 4 gennaio 2021) Zach Braff celebra il compleanno della fidanzata Florence Pugh definendola un dono per il mondo e la persona più divertente mai incontrata. Florence Pugh compie 25 anni e il fidanzato Zach Braff festeggia il suo compleanno con un tenero post su Instagram definendo la sua compagna di vita "un dono per il mondo". "Happy Birthday alla persona più divertente che abbia mai incontrato. Mi sarei sentito benedetto a sorridere con te per una sola notte. Non riesco a credere di poter ridere con te ogni giorno. Che piacere averti conosciuto. Che dono per il mondo che è stato il giorno in cui sei ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 4 gennaio 2021)celebra ildella fidanzatadefinendola unper ile la persona più divertente mai incontrata.compie 25 anni e il fidanzatofesteggia il suocon un tenero post su Instagram definendo la sua compagna di vita "unper il". "Happy Birthday alla persona più divertente che abbia mai incontrato. Mi sarei sentito benedetto a sorridere con te per una sola notte. Non riesco a credere di poter ridere con te ogni. Che piacere averti conosciuto. Cheper ilche è stato ilin cui sei ...

