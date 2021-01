Covid, l'Ema potrebbe decidere in giornata sul vaccino di Moderna (Di lunedì 4 gennaio 2021) L'Ema ha reso noto che potrebbe decidere già in giornata se autorizzare il vaccino anti-Covid sviluppato da Moderna. E' quanto si si legge in una nota dell'Agenzia europea del farmaco con sede ad ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 4 gennaio 2021) L'Ema ha reso noto chegià inse autorizzare ilanti-sviluppato da. E' quanto si si legge in una nota dell'Agenzia europea del farmaco con sede ad ...

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 04 gen - L'Ema, l'agenzia europea per i medicinali, potrebbe decidere di autorizzare il vaccino anti Covid messo a punto da Moderna gia' nella giornata di oggi ...

Vaccino Covid, in arrivo altre 470mila dosi Pfizer

(Teleborsa) - E' attesa per domani la consegna della seconda tranche di vaccini anti-Covid prodotti da Pfizer-BionTech, altre 470mila dosi dei 3,4 milioni complessivi assicurati all'Italia. I vaccini ...

