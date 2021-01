Covid, la ricerca di Arpa Lombardia «Lo smog non ne favorisce la diffusione aerea» (Di lunedì 4 gennaio 2021) La ricerca ha analizzato le concentrazioni di Sars-CoV-2 in aria nelle città di Milano e Bergamo, studiando l’interazione con le altre particelle presenti in atmosfera. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 4 gennaio 2021) Laha analizzato le concentrazioni di Sars-CoV-2 in aria nelle città di Milano e Bergamo, studiando l’interazione con le altre particelle presenti in atmosfera.

Advertising

Agenpress : Il Bitcoin premiato dal Covid: sfonda quota 33 mila dollari - CodiceViola : UN ANNO DI FATTI, NON DELLE SOLITE LAMENTELE Per Codice Viola, @CodiceViola, il 2020 è stato un anno pieno di impe… - mikirogo : RT @arpalombardia: Il #particolato #atmosferico non favorisce la diffusione in aria del #COVID19. È quanto risulta da uno #studio congiunto… - Ernesto29296958 : RT @ImolaOggi: Vaccino Covid - a giugno, la Bei ha stanziato 100 milioni di € per promuovere la ricerca della tedesca BioNTech e due mesi d… - ArpaValledAosta : RT @arpalombardia: Il #particolato #atmosferico non favorisce la diffusione in aria del #COVID19. È quanto risulta da uno #studio congiunto… -