Coronavirus, in Lombardia si dimezzano i contagi (+863) ma con circa 5 mila tamponi in meno. Le vittime sono 27 (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il bollettino del 4 gennaio I dati di lunedì 4 gennaio 2021 Oggi 4 gennaio sono +863, di cui 49 debolmente positivi, i casi di Coronavirus in Lombardia. Ieri erano +1.709, il giorno prima 1.402. Il rapporto positivi-tamponi è del 10,5 per cento. Le vittime sono 27 per un totale di 25.344 decessi dall'inizio della pandemia. Ieri altri 36 morti, il giorno prima 78. In terapia intensiva si trovano ancora 484 persone (-5): 22 i nuovi ingressi nell'ultima giornata. Ieri erano, in tutto, 489. I ricoveri ordinari sono 3.227 (-40, ieri 3.267), i guariti 404.393, i dimessi 3.509 per un totale di 407.902 (+5.104). Il numero di tamponi effettuati in 24 ore ammonta a +8.161 contro i +13.209 di ieri. Il totale è di 4.918.162

