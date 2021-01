Conte ter | via alla trattativa | sette ministri in bilico | rischiano anche Bonafede e Lamorgese

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Tra le opzioni che ufficialmente tutti negano per tenere in piedi il governoc'è il rimpasto di governo una complessa partita a scacchi di nomi e nomine che servirebbe a pacificare...

Advertising

CarloCalenda : Noi siamo contrari al Conte Ter, che potrà solo essere peggio del Conte 2 e forse persino del Conte 1, ma se mandas… - LegaSalvini : NOVE ITALIANI SUI DIECI NON LO VOGLIONO PIÙ. SONDAGGIO CHOC, ADDIO A CONTE - Corriere : Governo, le ultime trattative per un Conte ter o un nuovo esecutivo - MaurilioVitto : RT @Andrea_V_73: #crisidigoverno:si fa strada il #Conteter ma piace anche ipotesi cambio' @AndreaPira @MilanoFinanza @lauranaka @Miti_Vigl… - falconiofr : RT @mariolavia: === Verso la crisi (Mentre si lavora a un Conte ter e si cercano voti ovunque, il Pd contatta anche @CarloCalenda!) https:… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte ter

Il Messaggero

Roma, 4 gen. Adnkronos) – “Non accetteremo mai lo status quo. Nessun ricatto, nessun ultimatum, semplicemente stiamo agendo con grande senso di responsabilità, come ci ha chiesto ...Si tratta per trovare una soluzione. Renzi ostenta sicurezza: “Aspettiamo Conte al Senato. Le elezioni? Tutti sanno che non si andrà a votare” ...