Console regia: buoni motivi per scegliere Blackmagic ATEM Mini Pro

ATEM Mini Pro ISO è stata sviluppata da Blackmagic per andare incontro alle esigenze dei professionisti. Scopriamo perché è un'ottima scelta Una Console regia di formato ridotto grazie a cui è possibile gestire fino a un massimo di 4 ingressi HDMI: stiamo parlando di Blackmagic ATEM Mini Pro, dispositivo dal carattere non super professionale ma che si dimostra ideale per un target di pubblico prosumer. Anche i professionisti, ad ogni modo, possono apprezzarne l'utilità, seppure per limitate e specifiche applicazioni. Ma a chi si rivolge Blackmagic ATEM Mini Pro? Ai vlogger e ai videomaker, per esempio, senza dimenticare i service che sono deputati alla gestione di sale conferenze e le aziende che ...

