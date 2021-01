Christian De Sica commenta con disgusto una scena del Grande Fratello | “Io lo trovo orribile | voi?”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 4 gennaio 2021) La puntata speciale del “Vip” per salutare il nuovo anno non ha solo regalato ascolti deludenti, appena il 12,9% di share con il reality triplicato sul fronte auditel da Rai1, ma una nuova polemica. Pochi minuti dopo lo scoccare della mezzanotte il conduttore Alfonso Signorini ha fatto uscire i concorrenti fuori dalla porta rossa per mostrare un filmato con le “morti celebri” del 2020, scomparse di cui i concorrenti erano all’oscuro: da Gigi Proietti a Stefano D’Orazio, da Diego Armando Maradona a Paolo Rossi. “Allora vipponi, prima che canti Fausto Leali epotrete ballare con chi volete, vorrei la vostra attenzione l’anno che ci lasciamo alle spalle, ci ha fatto perdere per la strada molti personaggi che facevano parte della nostra vita e della nostra storia e che non smetteremo mai di ricordare. Guardiano insieme ...