Can Yaman e Claudia Gerini diretti da Ozpetek per uno spot (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il celebre regista turco Ferzan Ozpetek guiderà il protagonista di Daydreamer, Can Yaman, e Claudio Gerini per alcuni spot pubblicitari. L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il celebre regista turco Ferzanguiderà il protagonista di Daydreamer, Can, e Claudioper alcunipubblicitari. L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

MediasetPlay : La loro storia d'amore in DayDreamer continua a farci sognare ?? Can Yaman e le parole speciali per Demet Özdemir a… - EfruzHatice : RT @Le_Yamanine: .....E noi @canyaman1989 caro abbiamo finito le parole proprio....??????Tu puoi fare una ig story cosi???????mah...???? @tudorsof… - canyaman_4love : Apri il cuore di @canyaman1989 e vedrai inciso al suo interno: “Italia”. Apri il cuore degli italiani e vedrai inci… - EfruzHatice : RT @Le_Yamanine: ??Tutti gli occhi su di te ormai @canyaman1989 tesoro bello???? 'The Star'?? @tudorsofficial #görünürol #Tudors @cuneytsayil… - Tyablokova1964 : RT @Le_Yamanine: ??Questo è un regalo magnifico che ti sei fatto @canyaman1989 ??????un capolavoro del Maestro @FerzanOzpetek ?? @cuneytsayil… -