Call of Duty 2021 dovrebbe essere sviluppato da Sledgehammer Games (Di lunedì 4 gennaio 2021) Sappiamo che, solitamente, un nuovo Call of Duty esce ogni fine anno. Per assicurarsi uno sviluppo costante e senza intoppi, storicamente sono Treyarch e Infinity Ward a realizzare i nuovi titoli, a rotazione, ma Sledgehammer Games potrebbe nuovamente metterci lo zampino. Del resto, ha aiutato nello sviluppo sia di Modern Warfare che di Black Ops Cold War, quindi gode di rinnovata fiducia da parte di Activision. Ma se invece fosse impegnata in toto nello sviluppo? Lo afferma Tom Henderson, un leaker piuttosto credibile in ambito COD, una volta noto col nickname di Long Sensation, pubblicando su Twitter una timeline degli ultimi titoli e il loro sviluppo.

