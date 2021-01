Botti nerazzurri di inizio anno | Sassuolo knock-out

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 4 gennaio 2021) L‘Atalanta apre il 2021 con una goleada che annichilisce letteralmente il, abituato ormai a subire sonore sconfitte a opera dei neroazzurri . Nell’era Gasperini infatti la Dea ha ottenuto otto vittorie e un pareggio contro i neroverdi. Oltre alle sconfitte, ultimamente la squadra di De Zerbi ha dovuto far i conti anche il numero di reti subite. Il dominio degli emiliani al Gewiss Stadium è durato infatti solo dieci minuti in cui Gollini ha saputo a tener in ghiaccio lo 0-0 grazie a due interventi particolarmente importanti. Da quel momento ha preso il via l’assolo della Dea che, complice l’ispirazione ritrovata della coppia Ilicic-Pessina termina il primo tempo con due goal di vantaggio. Memore del secondo tempo di Bologna, la formazione orobica ha continuato ad attaccare anche nella ripresa chiudendo la pratica con Zapata e arrotondando il punteggio con ...