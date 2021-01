Saldi al via per panettoni, cotechini e torroni (Di domenica 3 gennaio 2021) : nei supermercati sconti fino al 70% per i prodotti tipici delle feste di Natale e Capodanno I Saldi prendono il via solo per gli acquisti dei prodotti tipici delle feste di Natale e Capodanno offerti con sconti fino al 70%, dai cotechini ai pandori, dai panettoni ai… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di domenica 3 gennaio 2021) : nei supermercati sconti fino al 70% per i prodotti tipici delle feste di Natale e Capodanno Iprendono il via solo per gli acquisti dei prodotti tipici delle feste di Natale e Capodanno offerti con sconti fino al 70%, daiai pandori, daiai… L'articolo Corriere Nazionale.

JPressitalia : Saldi, si prevede flop clamoroso: sarà -50% di vendite - Miki_2313 : RT @Agenzia_Ansa: #Saldi al via ma il #Covid taglia la spesa di un miliardo #ANSA - Miki_2313 : RT @sole24ore: #Saldi invernali al via, ecco il calendario delle #regioni. Ma possibili rinvii per la zona rossa causa #Covid https://t.co… - infoiteconomia : Da domani al via i saldi, la crisi del Covid taglia la spesa di un miliardo di euro - YRetlaw : RT @zucconideputato: Da oggi via ai #saldi in alcune regioni. Buona idea, con i negozi chiusi risparmi fino al 100% ?????? @FratellidItalia -