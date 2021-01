Rotondi | «Renzi è assetato di sangue | vuole la testa di Conte e lo sta aspettando al varco»

(Di domenica 3 gennaio 2021) Un inizio 2021 particolare. Dai fuochi d’artificio vietati ai fuochi d’artificio in Parlamento.continua a minacciare di andarsene. Cinquestelle e Pd vanno a caccia dei cosiddetti “responsabili” (che poi sono “irresponsabili” visto che sono pronti a prolungare l’agonia di un governo incapace). Arrivano batoste da tutte le parti,è sempre più indigesto anche per molti rossogialli. In più, i sondaggi creano tensione a Palazzo Chigi. Gianfranconon ha dubbi sulla strategia di. Scommettere sul governo di unità nazionale? Sono soldi buttati. La legislatura finirà presto e uscirà un outsider. Gianfranco: «batterà» Il vicecapogruppo azzurro lo dice in un’intervista all’Adnkronos. «Il governo cadrà per incompatibilità politica e ...

Clicca e condividi l'articoloGiorni decisivi per il governo Conte. Renzi afferma di essere pronto alla sfida in Aula. Per il presidente della Camera Fico, una crisi ora sarebbe disastrosa. Voci sulla ...Caro direttore, keep calm, it’s only a Beta. Giuseppi, che per tutta la vita ha incarnato lo stereotipo dell’«uomo beta», sta ...