Roma-Sampdoria, Ranieri: “Offerta prestazione maiuscola, abbiamo fatto un solo errore” (Di domenica 3 gennaio 2021) Una buona Sampdoria cede solo 1-0 alla Roma.I blucerchiati si sono arresi alla rete messa a segno da Edin Dzeko nella ripresa. prestazione positiva quella Offerta dalla compagine guidata da Claudio Ranieri che ha parlato così nel corso del post-partita. Le dichiarazioni del tecnico Romano ai microfoni di Sky Sport."La prestazione mi ha soddisfatto completamente, sia come singoli che come squadra: sapevamo cosa volevamo fare e a rompere gli equilibri della Roma. Non riuscivano ad avere la velocità d'esecuzione che amano, dovevamo essere più attenti solo sui contrattacchi. Mi è dispiaciuto perdere ma quando giochi contro un campione come Dzeko, inventa cose che solo lui può vedere". Leggi su mediagol (Di domenica 3 gennaio 2021) Una buonacede1-0 alla.I blucerchiati si sono arresi alla rete messa a segno da Edin Dzeko nella ripresa.positiva quelladalla compagine guidata da Claudioche ha parlato così nel corso del post-partita. Le dichiarazioni del tecnicono ai microfoni di Sky Sport."Lami ha soddiscompletamente, sia come singoli che come squadra: sapevamo cosa volevamo fare e a rompere gli equilibri della. Non riuscivano ad avere la velocità d'esecuzione che amano, dovevamo essere più attentisui contrattacchi. Mi è dispiaciuto perdere ma quando giochi contro un campione come Dzeko, inventa cose chelui può vedere".

