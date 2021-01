Roma-Sampdoria | Cristante in tackle su Chiffi | l’arbitro cade VIDEO

Leggi su sportface

(Di domenica 3 gennaio 2021) La foga ha fatto da padrone all’Olimpico in occasione di, match della sedicesima giornata di Serie A 2020/2021. E nel finale si è registrato anche un simpatico episodio:, a caccia di un pallone vagante, è intervenuto involontariamente insul, posizionato nel posto sbagliato e al momento sbagliato. E per il direttore di gara di Padova c’è una rovinosa caduta che ha fatto sorridere i presenti, lui in primis. SportFace.