Maltempo Piemonte: forte rischio valanghe; soccorso scialpinista nel biellese (Di domenica 3 gennaio 2021) In Piemonte due giorni di intenso Maltempo hanno accumulato fino a 90 centimetri di neve fresca, a duemila metri di altitudine, sulle Alpi Pennine e Graie, 40-55 centimetri sulle Lepontine, 30-50 ...

Maltempo in PIemonte con abbondanti nevicate su tutto l'arco alpino. Nel biellese uno scialpinista è stato recuperato dal soccorso alpino.

Maltempo in PIemonte con abbondanti nevicate su tutto l'arco alpino. Nel biellese uno scialpinista è stato recuperato dal soccorso alpino.