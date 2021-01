La confessione di Alba Parietti | “Con Gianluca Vialli è stato solo sesso”

Leggi su ck12

(Di domenica 3 gennaio 2021) La popolare conduttrice e show girlsarà ospite oggi, 3 gennaio, del classico talk show di Rai 1, condotto da Mara Venier, “Domenica In”. Tra gli altri temi affronterà un gossip che la segue da quasi 30 anni. I dettagli La bella e brava showgirl, conduttrice televisiva e attricesta vivendo una fase di grande visibilità grazie alla presenza del figlio Francesco Oppini nella Casa di Cinecittà del GF Vip 2020-2021. Una visibilità di riflesso per la popolareche, negli ultimi tre anni, è stata protagonisti sul piccolo schermo come concorrente a “Ballando con le Stelle”, del reality show “L’isola dei famosi” e opinionista di Live – Non è la D’Urso su Canale 5. Ma laoltre al suo lavoro classico è sempre ...