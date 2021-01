Esonero Liverani, riflessioni in corso in casa Parma: i possibili sostituti (Di domenica 3 gennaio 2021) La sconfitta interna contro il Parma potrebbe costare la panchina a Fabio Liverani: riflessioni in corso. Ecco i possibili sostituti Sconfitta pesantissima del Parma in casa contro il Torino: gli uomini di Liverani vengono schiantati dallo 0-3 granata ed ora la panchina di Liverani si fa semprepiù calda. Il tecnico potrebbe essere il primo esonerato di questo 2021, dopo il momento fortemente negativo della squadra. Sulla panchina aleggiano gli spettri di Semplici e Nicola, ma attenzione anche a Zenga e Donadoni. Sarebbe inoltre clamoroso un ritorno di D’Aversa. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 3 gennaio 2021) La sconfitta interna contro ilpotrebbe costare la panchina a Fabioin. Ecco iSconfitta pesantissima delincontro il Torino: gli uomini divengono schiantati dallo 0-3 granata ed ora la panchina disi fa semprepiù calda. Il tecnico potrebbe essere il primo esonerato di questo 2021, dopo il momento fortemente negativo della squadra. Sulla panchina aleggiano gli spettri di Semplici e Nicola, ma attenzione anche a Zenga e Donadoni. Sarebbe inoltre clamoroso un ritorno di D’Aversa. Leggi su Calcionews24.com

psikonerd : Hanno già chiuso le quote per l'esonero di Liverani? - EmanueleNovizio : @DiMarzio se mi annunci l'esonero di Liverani mi compro dieci libri tuoi. - danytorino : In caso di esonero di Fabio #Liverani come mr del #Parma calcio, a chi affidereste la guida della squadra? #sondaggio #Calciomercato #calcio - ILOVEPACALCIO : Rischia l'esonero ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Esonero Liverani Esonero Liverani, la panchina del Parma traballa: i possibili sostituti DirettaGoal Esonero Liverani, riflessioni in corso in casa Parma: i possibili sostituti

La sconfitta interna contro il Parma potrebbe costare la panchina a Fabio Liverani: riflessioni in corso. Ecco i possibili sostituti ...

Parma, la vittoria del Toro mette a rischio la panchina di Liverani

Al momento il mister del Parma, Fabio Liverani, non si è presentato ai microfoni dei cronisti, ma la situazione per lui pare essere pesante. Infatti si parla di possibile esonero, dopo ...

La sconfitta interna contro il Parma potrebbe costare la panchina a Fabio Liverani: riflessioni in corso. Ecco i possibili sostituti ...Al momento il mister del Parma, Fabio Liverani, non si è presentato ai microfoni dei cronisti, ma la situazione per lui pare essere pesante. Infatti si parla di possibile esonero, dopo ...