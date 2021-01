Dramma per Manila Nazzaro e Amoruso: “Dolore profondo, abbiamo perso il nostro bimbo” (Di domenica 3 gennaio 2021) Dramma per Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. La coppia ha perso il figlio che aspettava da qualche settimana. È stata proprio la ex Miss Italia a dare l’annuncio su Instagram, lasciando tutti senza parole: “E così salutiamo questo 2020, un anno segnato dall’incertezza, dalla lontananza e dal Dolore per tantissimi. Per me e Lorenzo è stato allo stesso tempo l’anno della consapevolezza del nostro amore, semplice, forte, limpido, ma che ha lasciato anche a noi un Dolore profondo, quando, qualche settimana fa abbiamo perso il nostro bimbo”.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CJePLfMHRBX/"Manila Nazzaro, tra le ... Leggi su golssip (Di domenica 3 gennaio 2021)pere Lorenzo. La coppia hail figlio che aspettava da qualche settimana. È stata proprio la ex Miss Italia a dare l’annuncio su Instagram, lasciando tutti senza parole: “E così salutiamo questo 2020, un anno segnato dall’incertezza, dalla lontananza e dalper tantissimi. Per me e Lorenzo è stato allo stesso tempo l’anno della consapevolezza delamore, semplice, forte, limpido, ma che ha lasciato anche a noi un, quando, qualche settimana fail”.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CJePLfMHRBX/", tra le ...

