Covid | un decesso al Moscati di Avellino

(Di domenica 3 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ deceduto questa mattina, nella terapia intensiva delHospital dell’Azienda, un 74enne di Santo Stefano del Sole (Av). L’uomo era ricoverato in terapia sub intensiva dall’8 dicembre scorso e il 20 era stato intubato. All’Aziendarisultano ricoverati nelle aree39 pazienti, 7 dei quali in terapia intensiva. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Tornano in pari, dopo il periodo festivo, gli aggiornamenti delle Prefetture di Cremona e di Mantova, in collaborazione con ATS Valpadana. I nuovi positivi nel comprensorio Oglio Po nelle ...