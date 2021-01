Chi è Arabella Holzbog | la moglie di Daniel Ezralow

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 3 gennaio 2021)Laura(nata 1 ottobbre 1966) è un’attrice e visivo dell’artista anglo-americano, a volte conosciuta meglio comeTjye. Nata a Stroud , Gloucestershire , Inghilterra,è la figlia di Thomas Jerald, un architetto americano, dal suo matrimonio con l’anglo-norvegese-Wendy Ann Wilson, i cui genitori erano il pittore Frank Avray Wilson e suaHigford Eckbo. Si sposarono nel Surrey nel 1958, e aveva una figlia maggiore, Jessica, nata a Kensington nel 1963.è laureata presso il Pomona College, in California , con una prima laurea in Arte, poi studiato performance art e teatro alla Riverside Studios di Londra . Ha continuato a lavorare come attrice in film, televisione e sul palcoscenico. Nel ...