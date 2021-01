Arrestato uno dei figli del ristoratore ucciso a Dalmine

(Di domenica 3 gennaio 2021) AGI - Le indagini sull'omicidio delFranco Colleoni, ex segretario provinciale della Lega a Bergamo, hanno portato nella notte all'arresto di uno deidella vittima, Francesco, di 34 anni. Secondo quanto accertato dai carabinieri, il delitto sarebbe avvenuto al culmine di una lite, tra padre eo, sulla gestione della trattoria di famiglia, a, "Il Carroccio". Durante la notte l'ha ammesso ai carabinieri del nucleo investigativo e della compagnia di Treviglio la lite e la colluttazione con il padre, e ha aggiunto di non ricordare nulla di quanto accaduto.

