Anticipazioni Una Vita venerdì 8 gennaio 2021 (Di domenica 3 gennaio 2021) venerdì 8 gennaio 2021 – Il piano di Genoveva: Genoveva porta avanti un piano malefico con l’aiuto di Ursula, la quale però si renderà conto che non è di certo destinato al successo. Genoveva accusa la sua complice di aver compromesso le sue chanche con Felipe, ma al contrario Ursula ritiene che è stata la donna ad allontanarlo. L'articolo News Programmi Tv. Leggi su anticipazioni (Di domenica 3 gennaio 2021)– Il piano di Genoveva: Genoveva porta avanti un piano malefico con l’aiuto di Ursula, la quale però si renderà conto che non è di certo destinato al successo. Genoveva accusa la sua complice di aver compromesso le sue chanche con Felipe, ma al contrario Ursula ritiene che è stata la donna ad allontanarlo. L'articolo News Programmi Tv.

venusleez : @Jennifer_c93 @ranges1967 lo temo anche io. Dalle anticipazioni parlano di “Dayane sola contro tutti” manco fosse u… - zazoomblog : Una vita anticipazioni 4 gennaio: la polizia irrompe in casa di Andrade - #anticipazioni #gennaio: #polizia - tuttopuntotv : Una vita, anticipazioni 4 gennaio: la polizia irrompe in casa di Andrade #unavita #anticipazioni - BMVPedrita : @Marzius821 @Valeriotta_ Io vorrei iniziare la tradizione di non dover leggere tre o quattro giorni prima sui giorn… - infoitcultura : Tempesta d'amore, anticipazioni dal 3 al 9 gennaio: una terribile accusa -