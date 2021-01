Angola | diamanti sempre più al centro del suo sviluppo

Leggi su ilprimatonazionale

(Di domenica 3 gennaio 2021) Roma, 3 gen – L’è uno dei più importanti produttori di petrolio dell’Africa. Questa dipendenza, lungi dallo stimolare il suo, ha creato non pochi problemi visto che espone alle oscillazioni del prezzo dell’oro nero senza avere alcun margine di manovra. Per tale motivo è comprensibile che il governo cerchi di diversificare l’economia. Per tale motivo sta puntando molto sull’estrazione e la lavorazione dei. A tale proposito Endiama, la società statale che gestisce l’estrazione, sta cercando accordi con colossi minerari del calibro di De Beers e Rio Tinto al fine di convincerli ad investire inper far crescere la produzione di. L’obiettivo è fare di questa nazione africana uno dei tre più grandi produttori della pietra preziosa entro il 2022. Obiettivo 1,4 miliardi ...