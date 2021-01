‘Uomini e Donne’ | l’ex tronista Alessio Lo Passo si è fidanzato con un volto noto del piccolo schermo!

Leggi su isaechia

(Di sabato 2 gennaio 2021)di Uomini e Donne,Lo, ha ritrovato l’amore. Sono ormai lontani i tempi del suo trono che fece discutere ed appassionare molto i telespettatori. Oggi, a distanza di anni,è tornato a far parlare di sè per alcuni guai giudiziari e soprattutto per un flirt avuto con Selvaggia Roma proprio la scorsa estate. In questi mesi, però, a far battere il suo cuore ci ha pensato un’altra prorompente ragazza, la bella Federica Pacela. L’avevamo conosciuta nella trasmissione di Mtv, Ex on The Beach, dove la ragazza si era scontrata più volte col suo ex, Yuri Rambaldi, conosciuto per la sua esperienza nell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi. In merito alla loro relazione,l’ha direttamente confermata, rilasciando alcune ...