Un tè con Mr Darcy: come si prepara e si serve in modo perfetto (Di sabato 2 gennaio 2021) Con le prime piogge e le temperature che cominciano a scendere, ecco che torna la stagione del tè. Un rito che ha avuto inizio nel 1662, quando in Inghilter­ra governava Cromwell, che, divenutone un grande estimatore in Olanda, importò il tè in patria. L'abitudine di berlo ben presto si tramutò in moda, e il tè diventò la bevanda nazionale inglese. Il rito pomeridiano delle cinque però, fu lanciato da Anne Mary Stanhope, duchessa di Bedford, nel 1840, in epoca vittoriana. A quei tempi la cena era molto leggera così la duchessa, per smorzare la fame, decise di chiedere al cuoco di preparare dei dolcetti da gustare sorseggiando il tè. Iniziò così ad invitare anche gli amici e prese vita l'afternoon tea.

