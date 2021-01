Ultime Notizie Roma del 02-01-2021 ore 13 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 2 gennaio 2021)dailynews radiogiornale appuntamento con informazione Ben ritrovati all’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio aumentano i dubbi sulle riaperture previste per il 7 gennaio sei le regioni a rischio sono Veneto Liguria Calabria criticità anche in Friuli Venezia Giulia Val d’Aosta Monte La Provincia autonoma di Trento ed Emiliagna c’è la probabilità superiore al 50% che superino la soglia critica di occupazione dei posti letto in area medica in 30 giorni in Lombardia a Trento nel Veneto lo stesso discorso vale per le terapie Intensive ad oggi la situazione è prevede che dal 7 gennaio tutte le regioni saranno in zona gialla tranne l’Abruzzo in zona arancio regioni che chiedono l’istituto superiore di sanità di cambiare i parametri per gli indicatori in base ai quali si stabiliscono queste zone tra questi anche un diverso metodo di ...