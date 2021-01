Treni, guasto a Firenze tra Campo Marte e Statuto: maxi ritardi e cancellazioni (Di sabato 2 gennaio 2021) A causa di un guasto temporaneo agli impianti di circolazione tra le stazioni di Firenze Campo Marte e Firenze Statuto, i Treni regionali sulla linea potranno subire ritardi fino a 120 minuti, ... Leggi su lanazione (Di sabato 2 gennaio 2021) A causa di untemporaneo agli impianti di circolazione tra le stazioni di, iregionali sulla linea potranno subirefino a 120 minuti, ...

muoversintoscan : ????Per un guasto temporaneo agli impianti di circolazione tra le stazioni di FIRENZE CAMPO MARTE e FIRENZE STATUTO,… - LuceverdeRadio : ??#treni - Stazione di Genova Brignole: traffico ferroviario riprogrammato per guasto alla linea #Luceverde… - valessandra59 : RT @muoversintoscan: ???? #treni per un guasto temporaneo agli impianti di circolazione tra le stazioni di #Firenze CdM e FIrenze Statuto i t… - muoversintoscan : ???? #treni per un guasto temporaneo agli impianti di circolazione tra le stazioni di #Firenze CdM e FIrenze Statuto… -

Ultime Notizie dalla rete : Treni guasto Treni, guasto a Firenze tra Campo Marte e Statuto: maxi ritardi e cancellazioni La Nazione Treni, guasto a Firenze tra Campo Marte e Statuto: maxi ritardi e cancellazioni

Firenze, 2 gennaio 2020 - A causa di un guasto temporaneo agli impianti di circolazione tra le stazioni di Firenze Campo Marte e Firenze Statuto, i treni regionali sulla linea potranno subire ritardi ...

UDINE Non bastasse il covid a metterci il carico da undici, fra guasti

L'ANALISIUDINE Non bastasse il covid a metterci il carico da undici, fra guasti e meteo inclemente, il 2020 è stato un anno con pochissime luci per i trasporti su ferro in Friuli Venezia Giulia, che..

Firenze, 2 gennaio 2020 - A causa di un guasto temporaneo agli impianti di circolazione tra le stazioni di Firenze Campo Marte e Firenze Statuto, i treni regionali sulla linea potranno subire ritardi ...L'ANALISIUDINE Non bastasse il covid a metterci il carico da undici, fra guasti e meteo inclemente, il 2020 è stato un anno con pochissime luci per i trasporti su ferro in Friuli Venezia Giulia, che..