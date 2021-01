Soleil Sorge stronca il suo ex Luca Onestini: “Hiscelto persone sbagliate con cui condividerlo” (FOTO) (Di sabato 2 gennaio 2021) Soleil Sorge al centro dell’attenzione mediatica Nelle ultime settimane l’abbiamo più volte vista ospite nei programmi di Barbara D’Urso nel ruolo di opinionista. Stiamo parlando di Soleil Sorge, ex corteggiatrice di Uomini e Donne che mesi fa ha praticamente sbugiardato il suo ormai ex amico Iconize. Chi la segue sa perfettamente che è una ragazza diretta e senza peli sulla lingua, di conseguenza da lei ci si può aspettare di tutto. Dopo il dating show di Maria De Filippi, la giovane ha partecipato ad altri due reality show, ovvero Pechino Express e L’Isola dei Famosi. Do recente però, l’ex di Jeremias Rodriguez è tornata a far parlare di sé per una risposta secca sul suo profilo Instagram. Andiamo a vedere nello specifico di cosa si tratta. La frecciatina al suo ex fidanzato Luca ... Leggi su kontrokultura (Di sabato 2 gennaio 2021)al centro dell’attenzione mediatica Nelle ultime settimane l’abbiamo più volte vista ospite nei programmi di Barbara D’Urso nel ruolo di opinionista. Stiamo parlando di, ex corteggiatrice di Uomini e Donne che mesi fa ha praticamente sbugiardato il suo ormai ex amico Iconize. Chi la segue sa perfettamente che è una ragazza diretta e senza peli sulla lingua, di conseguenza da lei ci si può aspettare di tutto. Dopo il dating show di Maria De Filippi, la giovane ha partecipato ad altri due reality show, ovvero Pechino Express e L’Isola dei Famosi. Do recente però, l’ex di Jeremias Rodriguez è tornata a far parlare di sé per una risposta secca sul suo profilo Instagram. Andiamo a vedere nello specifico di cosa si tratta. La frecciatina al suo ex fidanzato...

trash_italiano : Ho bisogno di vedere Dayane Mello e Soleil Sorge nello stesso reality. #GFVIP - 9ketama : Comunque luca vismara si è guadagnato una nuova fan, non solo è bono come pochi ma ?????????? odia ???????soleil anastasia… - francyriki : RT @BITCHYFit: Luca Vismara punge Soleil Sorge: “Mi ha fatto un’imboscata, non inviti un ospite per insultarlo […] povera stupida” https://… - BITCHYFit : Luca Vismara punge Soleil Sorge: “Mi ha fatto un’imboscata, non inviti un ospite per insultarlo […] povera stupida”… - feelszorzi : @LucaVismara @BITCHYFit Soleil Anastasia Stasi Sorge sta scrivendo... -

Ultime Notizie dalla rete : Soleil Sorge Soleil Sorge: pungente frecciatina a Luca Onestini SoloDonna Luca Vismara e il flirt con Tommaso Zorzi: “Ci siamo visti più volte, spero che nasca qualcosa”

In una chiacchierata in diretta social con Soleil Sorge, Luca Vismara ha apertamente dichiarato di aver incontrato più volte Tommaso Zorzi prima del ...

GF Vip Zorzi: flirt con un ex cantante di Amici

In occasione dell’evento ‘Ciao 2020, io esco’, un ex volto di Amici ha rivelato a Soleil Sorge, conduttrice della serata, di aver avuto ...

In una chiacchierata in diretta social con Soleil Sorge, Luca Vismara ha apertamente dichiarato di aver incontrato più volte Tommaso Zorzi prima del ...In occasione dell’evento ‘Ciao 2020, io esco’, un ex volto di Amici ha rivelato a Soleil Sorge, conduttrice della serata, di aver avuto ...