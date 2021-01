Scuola, non tutte le regioni sono pronte a ripartire il 7 (Di sabato 2 gennaio 2021) Il governo ha fissato la data. I piani operativi sono pronti. Ma a stemperare l'ottimismo dei ministri, sono alcuni governatori e presidi. E su tutto, pesano i numeri dei contagi Leggi su tg.la7 (Di sabato 2 gennaio 2021) Il governo ha fissato la data. I piani operativipronti. Ma a stemperare l'ottimismo dei ministri,alcuni governatori e presidi. E su tutto, pesano i numeri dei contagi

carlaruocco1 : La schizofrenia sulla chiusura delle #scuole, dove comuni e regioni intervengono in ordine sparso, ci porta verso u… - Adnkronos : #Scuola, presidi #Lazio: 'Il 7 non si riapre, mancano condizioni' - Agenzia_Dire : L'appello dell'assessore alla #Sanità del #Lazio, Alessio #DAmato: 'No alla riapertura delle #scuole il #7gennaio,… - lamaromilano : @frescofrenki @_1000stelle_ @LucaBizzarri in parte. posso dire con certezza che a scuola ho imparato sì e no il 10… - Maupetro : RT @alebarbano: Tutti d’accordo con l’appello all’unità di Mattarella. Ma se, con la stessa serietà, avesse detto che l’Italia merita di pi… -