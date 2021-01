Palermo, verso il match contro la Cavese: Corrado, Lancini e Marconi in dubbio, Almici… (Di sabato 2 gennaio 2021) Una settimana e sarà Cavese-Palermo.Nella giornata di ieri, gli uomini di Roberto Boscaglia sono tornati al lavoro per preparare la sfida in programma il prossimo 9 gennaio a Cava de' Tirreni. Per il match valido per la diciottesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, il tecnico del Palermo dovrà fare a meno ancora una volta di Almici. L'esperto esterno ex Hellas Verona, costretto ai box a causa di un trauma distorsivo del ginocchio sinistro con lesione di secondo grado del legamento collaterale mediale e con bone bruise del compartimento esterno, nei giorni scorsi ha ripreso a correre, ma rientrerà con ogni probabilità nel mese di febbraio.Tuttavia, restano da valutare anche le condizioni di Corrado, Lancini e Marconi, "ma solo nei prossimi giorni si saprà se ... Leggi su mediagol (Di sabato 2 gennaio 2021) Una settimana e sarà.Nella giornata di ieri, gli uomini di Roberto Boscaglia sono tornati al lavoro per preparare la sfida in programma il prossimo 9 gennaio a Cava de' Tirreni. Per ilvalido per la diciottesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, il tecnico deldovrà fare a meno ancora una volta di Almici. L'esperto esterno ex Hellas Verona, costretto ai box a causa di un trauma distorsivo del ginocchio sinistro con lesione di secondo grado del legamento collaterale mediale e con bone bruise del compartimento esterno, nei giorni scorsi ha ripreso a correre, ma rientrerà con ogni probabilità nel mese di febbraio.Tuttavia, restano da valutare anche le condizioni di, "ma solo nei prossimi giorni si saprà se ...

