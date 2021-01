Notte di fuoco al Grande Fratello, Giulia Salemi si lascia andare (Di sabato 2 gennaio 2021) Notte di fuoco a Capodanno nella casa del Grande Fratello: tra Giulia Salemi e Pier Paolo Petrelli è passione pura E’ scoppiata la passione tra i due concorrenti del Grande Fratello. Giulia Salemi si è lasciata andare a Pier Paolo Petrelli che sembra ormai aver dimenticato Elisabetta Gregoraci. I due hanno trascorso la prima Notte L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di sabato 2 gennaio 2021)dia Capodanno nella casa del: trae Pier Paolo Petrelli è passione pura E’ scoppiata la passione tra i due concorrenti delsi ètaa Pier Paolo Petrelli che sembra ormai aver dimenticato Elisabetta Gregoraci. I due hanno trascorso la primaL'articolo proviene da YesLife.it.

pablo130872 : Nel paese vicino al mio, la notte di Capodanno un figlio dello schifo ha lanciato un petardo sul balcone di un appa… - Lordskary : Dopo un lungo capodanno durato trenta ore di tutto e di più, il fuoco è ancora acceso e la birra nel frigo. Credo c… - idiripitintii : @mimlep Perché non c’è stata nessuna notte di fuoco. Hanno dormito insieme e basta - Giovanna2810194 : IVANA BARBONETTI CONDIVIDE/ PENSAVA ANCHE LUI CHE NON POTEVA SUCCEDERE A 'LUI'..Decapitato da un fuoco d’artificio… - Dayane31348157 : Ho appena visto il video dei prelievi e la loro notte di fuoco. Sono più interessata alle tecniche di urtis per montarsi il ciuffo. #GFvip -

Ultime Notizie dalla rete : Notte fuoco Dosso, casolare in fiamme: vigili del fuoco al lavoro tutta la notte La Nuova Ferrara Papà e figlio uccisi a Napoli, Ciro morto mentre faceva un tatuaggio per il ‘suo Luigi’

Era circa l'una di notte del 31 dicembre quando Ciro Caiafa, padre di Luigi (Ucciso per una rapina pochi mesi fa), è stato raggiunto e ucciso ...

Maltempo, frana a Coltodino. Sul posto i Vigili del Fuoco

Nella giornata di venerdi 1° gennaio a Coltodino, in via Santa Maria dei Santi, si è verificata una frana che ha provocato il crollo di un muro vicino alle abitazioni. Fortunatamente non ci sono stati ...

Era circa l'una di notte del 31 dicembre quando Ciro Caiafa, padre di Luigi (Ucciso per una rapina pochi mesi fa), è stato raggiunto e ucciso ...Nella giornata di venerdi 1° gennaio a Coltodino, in via Santa Maria dei Santi, si è verificata una frana che ha provocato il crollo di un muro vicino alle abitazioni. Fortunatamente non ci sono stati ...